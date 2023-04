PF deflagra nova operação no Acre e cumpre mais de 30 mandados por vários crimes

Nesta segunda-feira (3), a Polícia do Acre dá continuidade aos trabalhos iniciados em 2022, que foi responsável por identificar atividades de inúmeras facções de nível nacional que atuavam no estado com tráfico de drogas, armas, homicídios e roubos.

A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC), deflagrou a “Operação Rojão”, com o objetivo de cumprir mais de 30 mandados judiciais, sendo 19 de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão

- Publicidade-

Além de duas cidades do Acre alvos da operação, ela também foi deflagrada em uma cidade do Estado do Amazonas. A operação é uma atuação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, coordenadas pela Força-Tarefa de Segurança Pública no Estado do Acre.

Os envolvidos responderão pelos crimes de promover e integrar organização criminosa armada que utiliza da participação de adolescentes, cujas penas, se condenados, podem ultrapassar a 20 anos de prisão.

O nome da operação se deu em razão dos acontecimentos que marcaram o início das investigações, quando integrantes de facções criminosas fizeram uma queima de fogos no Dia de Finados, dedicados aos membros que morreram em disputa por territórios com organizações rivais.