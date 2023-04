Picanha está cara? 4 cortes de carne que não fazem feio (e são baratas)

Encarar a realidade e admitir que existem carnes mais saborosas e macias do que a picanha pode ser difícil para muitas pessoas. Afinal, estamos falando da carne mais querida do churrasco brasileiro.

Contudo, a verdade é que existe cortes que podem ser melhores e mais gostosos do que a picanha. Prova disse são os exemplos que separamos na lista abaixo.

4 opções melhores do que picanha

Confira 4 cortes bovinos que podem ser melhores do que a tradicional picanha.

1 – Flat Iron Steak

Esse corte de carne pode ser conhecido como o ombro bovino ou como “shoulder”. Ele é retirado da dianteira, próximo à paleta bovina e é extremamente saboroso. Trata-se de um corte que, para muitos, é considerado melhor do que a picanha, é macio e bem entremeado de gordura, garantindo suculência. Ele pode ser grelhado em braseiro forte, mantendo o interior rosado e bem molinho.

2 – Bife ancho

O bife ancho é um dos cortes de carne retirados da peça de contrafilé. Ele é famoso por ser bem marmorizado, extremamente suculento e saboroso. Pode ser grelhado apenas com sal grosso ou pode ser temperado com molhos. O chimichurri argentino combina bastante com esse tipo de carne bovina.

3 – Maminha pode ser melhor do que picanha

O formato lembra bastante o da picanha, inclusive, mas a maminha é mais magra e tem uma gordura menos densa. No entanto, uma carne de qualidade pode ficar bem suculenta e com aspecto incrível. Ela pode ser feita em peça ou em tiras grossas e cabe utilizar o tempero de sua preferência.

4 – Fraldinha

Por fim, uma das carnes mais apreciadas no churrasco é a fraldinha. O ideal é fazer o preparo dela inteira no espeto. A fraldinha deve ser assada até que fique com uma crosta bem tostada e o interior vermelho e rosa. É, sem dúvidas, um dos cortes mais suculentos entre as carnes bovinas.