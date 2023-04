Picaretas viajavam o mundo ostentando com dinheiro de golpe em idosos; vídeo

Uma organização criminosa especializada em aplicar golpes bancários contra idosos de alto poder aquisitivo é alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nas primeiras horas desta terça-feira (4/4). Equipes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) cumprem nove mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporárias no Rio de Janeiro e em Salvador (BA). Todos os alvos são jovens entre 20 e 22 anos. Até a última atualização, três pessoas já haviam sido presas e um carro de luxo apreendido.

De acordo com as investigações, iniciadas em julho do ano passado, os criminosos desenvolveram um esquema sofisticado de fraudes eletrônicas, atuante em diversos estados do país, além do DF. O grupo criminoso obtinha dados pessoais e financeiros das vítimas, preferencialmente idosos, e, por meio de centrais telefônicas clandestinas instaladas em empresas de fachada, telefonavam para os alvos se passando por funcionários da área segurança de bancos em que elas possuíam conta.

Por usarem números 0800 e em posse de informações financeiras precisas das vítimas, os autores passavam credibilidade e convenciam os idosos ai afirmarem que suas contas bancárias estavam sob a suspeita de fraude e seria necessário enviar documentos pessoais e uma fotografia para que fosse aberta uma nova conta em seus nomes, para as quais deveriam transferir o dinheiro.

Veja imagens dos criminosos ostentando viagens internacionais com o dinheiro dos idosos:

Transferências

Acreditando nos autores, as vítimas encaminhavam os documentos solicitados. Após as novas contas serem abertas, os golpistas solicitavam a realização das transferências dos valores e, como as contas estavam sob a titularidade das vítimas (estavam em seu nomes), elas acabavam por transferir todo o dinheiro que possuíam na conta bancária que acreditavam estar com suspeita de fraude.

Após a transferência, os criminosos em poder das senhas e a administração das contas recém abertas, efetuavam a transferências dos valores para as conta bancárias de empresas de fachada localizadas no Rio de Janeiro e da Bahia. No caso investigado pela 38ª DP, a vítima, um idoso de 72 anos de idade, transferiu R$ 180 mil, após ter sido enganado pela organização criminosa.

Durante a investigação, as empresas de fachada usadas pelo grupo foram identificadas como Simplifica Consultoria, Lua Serviços, Vilela Princess Comércio de Roupas e LF Soluções Financeiras. A PCDF o bloqueio de R$ 127 mil, quantia localizada nas contas bancárias das empresas investigadas.

Ostentação

Os investigações monitoraram as redes socais dos suspeitos e flagraram os integrantes da organização criminosa desfrutando uma vida de luxo, realizando viagens nacionais e internacionais, participando de festas badaladas e de eventos em comunidades do Rio de Janeiro, além de adquirirem diversos bens sofisticados.

Ainda em andamento, a operação policial prossegue visando a localização e apreensão de produtos e proveitos dos crimes praticados, o bloqueio de outros ativos financeiros, além da identificação de possíveis outras vítimas. Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Caso condenados, por cada crime de estelionato praticado contra idosos os autores estarão sujeitos a uma pena que pode alcançar os dez anos de prisão. Pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa eles estão sujeitos a uma pena que pode alcançar 13 anos de prisão.