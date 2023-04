Pimenta: dilema de Gladson em apoio nas eleições municipais e a “maldição da reeleição”

De acordo com o grupo A Tribuna de Feijó, na última terça-feira (04), o governador Gladson Cameli, pessoalmente ligou para o delegado Railson Ferreira, de Feijó, para lhe convidar para um bate papo político em sua residência em Cruzeiro do Sul.

Railson teria pego a BR 364 e foi atender o convite do governador. Lá, a conversa demorou por mais de duas horas. Depois, o governador os convidou para um jantar na sua própria residência.

Durante o jantar, Cameli teria dito ao delegado que ele podia manter sua candidatura e que também podia contar com o seu incondicional apoio. Esse seria o terceiro encontro entre Gladson e Railson.

Será que teremos o delegado no Partido Progressistas do governador também?

E como fica a situação dos Cavalcantes?

Esse colunista que lhes escreve também gostaria de saber. A verdade é que o atual prefeito de Feijó não teria encontrado ainda um sucessor e isso, em ano pré-eleitoral, não é visto com bons olhos. Nomes são cogitados, mas até agora nada foi decidido.

E agora, Kiefer?

Muita coisa pode acontecer daqui para outubro de 2024, inclusive nada! Mas esse sinal de apoio de Gladson ao delegado Railson em Feijó, com certeza ferveu o caldo por lá. Inclusive como teria reagido o prefeito Kiefer Cavalcante, sabendo que o governador declarou apoio ao seu inimigo? Os últimos confrontos entre o delegado Railson e os irmãos Cavalcantes, deixaram feridas abertas que dificilmente cicatrizam. Nem mesmo a pedido do Gladson uma união aconteceria. Bom, foi o que me disseram.

Na boca do povo

O que tenho percebido é a aceitação popular do delegado Railson. Ele está na boca do povo, e não será nada fácil para seus adversários frear ou mudar sua caminhada.

Tarauacá

Na cidade vizinha de Feijó já começam a aparecer também os pré-candidatos à prefeitura. O famoso PodCast do Accioly, recebeu na última quarta-feira (05), a professora Janaina Furtado, atual coordenadora geral da Secretaria de Educação Estadual no município. Janaína tem no currículo político, dois mandatos de vereadora, uma candidatura ao Governo do Acre e foi candidata a vice-prefeita na última eleição. Acompanhada do presidente municipal do Progressistas, partido do qual é filiada atualmente, professor Orlando Melo. A conversa abordou a organização do partido, o desempenho na última eleição e os planos para a eleições em 2024, apresentando o nome de Janaina para a disputa majoritária.

“A maldição da reeleição”

Faz exatamente 15 anos que foi reeleito o último prefeito em Tarauacá. De lá pra cá, nenhum gestor conseguiu a reeleição, parece que a cidade vive a “maldição de um mandato só”, Vando Torquato foi o último prefeito reeleito no município. Tudo caminha para o mesmo desfecho, a atual prefeita Maria Lucinéia não está lá bem avaliada perante as pesquisas e perante o povão também. Provável que seja mais uma vítima da “maldição da reeleição”.

Jordão

Quem está se preparando para iniciar visitas pelas comunidades ribeirinhas no município de Jordão é a ex-secretária de educação, Nagela Figueiredo (PT). A petista é uma política que tem legado no município, mostrou sua competência quando esteve no comando da educação. Agora aposentada, Nagela vai ter tempo para construir uma base que a leve a entrar mais preparada na disputa municipal em 2024.

Tá bom demais

Quem está nas nuvens é o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP). Além de aparecer muito bem avaliado nas últimas pesquisas, andou recebendo declarações públicas de apoio do governador Gladson Cameli e cia.

Vai pensando

“Quem quiser que diga que Gladson continua ‘menino véi’ na política. Tem dado banho em muitos caciques”, afirmação de um amigo leitor desta coluna.

Enchentes no Acre

Me deparei essa semana com um tweet feito pelo amigo que admiro muito e que tem grandes contribuições políticas prestadas, o jovem Carlos Gomes. O tweet dizia o seguinte: “Algumas considerações sobre a enchente e a tragédia que estamos vivendo no Acre: Precisamos parar de enxugar gelo e encarar de fato o problema, nossos gestores precisam se antecipar; Essas tragédias são sazonais e precisamos mitigar os impactos das mudanças climáticas; Enfrentar o racismo ambiental; Recuperar as matas ciliares; Limpar os igarapés; Avançar no saneamento básico e; Principalmente educar nosso povo que é parte do problema, mas também parte da solução.” Achei um tanto sensato e de extrema importância replicá-la neste espaço.

Ê Brasil

O sistema de justiça criminal teve quatro oportunidades de tirar de circulação e manter preso o monstro de Blumenau. Em 2016, captura após briga e lesão corporal; em 2021, tentativa de homicídio por esfaquear o padrasto; junho de 2022, capturado com cocaína; dezembro de 2022, conduzido após quebrar o portão do padrasto e esfaquear um cachorro. Em todas as oportunidades foi posto em liberdade. O sistema de justiça criminal do nosso país precisa ser urgentemente revisto. Não é hora de usar a tragédia para defender posições políticas ideológicas e sim mudanças no nosso código penal.

Dia do Jornalista

Em tempos em que a desinformação corre solta, o papel do jornalista se torna ainda mais fundamental. É através do trabalho dos profissionais da imprensa que temos acesso a informações confiáveis e que podemos formar opiniões embasadas em fatos. Um jornalista comprometido com a verdade é essencial para o fortalecimento da democracia e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Neste Dia do Jornalista, parabenizo a todos aqueles que se dedicam a essa nobre profissão e acreditam no poder da informação como um meio para transformar o mundo.

A coluna deseja a todos os amigos leitores um excelente feriado de Páscoa!