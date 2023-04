PL que garante acompanhante às mulheres em consultas é aprovada na Aleac

Um Projeto de Lei (PL) que garante às mulheres terem acompanhamento nos procedimentos hospitalares quando houver uso de sedativos foi aprovado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (12).

O PL é de autoria do deputado Eduardo Ribeiro (PSD) e contou com o apoio dos 16 parlamentares presentes na sessão.

Segundo o PL, as mulheres tem assegurado o direito a acompanhante, de livre escolha da paciente, em consultas e exames em geral nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do Acre.

De acordo com a proposta, quando a mulher atendida não puder ter um acompanhante, será de responsabilidade do estabelecimento de saúde indicar uma profissional mulher para acompanhar. Além disso, o PL enfatiza que está vedada a cobrança de taxas, custas ou qualquer preço para exercício do direito previsto na lei, caso seja aprovada.