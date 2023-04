Plácido de Castro e Adesg fazem duelo precisando vencer para seguir com chances

Plácido de Castro e Adesg se enfrentam nesta terça, 4, a partir das 16 horas, no Florestão, precisando desesperadamente da vitória para manter as chances de classificação para o segundo turno. As duas equipes tiveram problemas na montagem do elenco e com os treinadores no início da competição e tentam salvar a temporada.

Um desfalque

Se ganhar da Adesg, Plácido de Castro vai decidir a classificação contra o Independência no próximo dia 10. Contudo, o técnico Jair Melo prioriza o duelo desta terça para depois pensar nas possibilidades.

O treinador do Tigre não poderá contar com o atacante Jeovane, suspenso. João Marcos ganha a vaga entre os titulares.

Salários atrasados

A Adesg não consegue repetir as mesmas atuações da temporada 22 e os salários atrasados dos atletas aumentam ainda mais os problemas do técnico Francisco Roberto.

O goleiro Edvandro com uma lesão na coxa direita é dúvida para a partida.

Trio confirmado

Marcelo Oliveira vai comandar Plácido de Castro e Adesg. Antônio Ecídio e Jean Carlos vão ser os auxiliares.