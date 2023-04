Plácido de Castro goleia a Adesg e mantém chances de disputar o returno

Plácido de Castro goleou a Adesg por 6 a 1 na tarde desta terça, 4, no Florestão, e manteve as chances de disputar o segundo turno do Campeonato Estadual. João Marcos (3), William, Felipe e Gustavo marcaram os gols do Tigre enquanto Aurélio Dias descontou para a Adesg.

Plácido dominou os 90

Plácido de Castro dominou a partida contra a Adesg desde o início e em nenhum momento foi ameaçado. A equipe ainda perdeu oportunidade é a goleada poderia ter sido maior.

Duelo contra o Independência

Plácido de Castro tem um duelo direto pela vaga no segundo turno contra o Independência na segunda, 10, às 16 horas, no Florestão. Se vencer, o Tigre do Abunã tem boas chances de classificação.

Adesg faz despedida

A Adesg faz a despedida do Estadual 23 na terça, 11, às 18 horas, no Florestão, contra o Humaitá.

Próximos jogos

Náuas x Atlético

São Francisco x Galvez

Confrontos serão no sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestão