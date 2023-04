PlayStation State of Play: como assistir ao showcase desta quinta

O evento digital vai começar às 18h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nos canais oficias da empresa no YouTube e na Twitch . Veja, a seguir, um passo a passo para saber como assistir o novo State of Play 2023 e não perder nada.

Novo State of Play anunciado pela Sony será focado em Final Fantasy XVI, exibindo mais detalhes de sua ambientação e sistema de batalha; saiba tudo sobre nova edição do evento — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Segundo um anúncio feito pela Sony na última terça-feira (11), a apresentação focará na exibição da gameplay de Final Fantasy XVI no PS5. Serão mais de 20 minutos do RPG em ação, nos quais serão mostrados detalhes da ambientação sombria. Além disso, o evento também promete explicar a relação entre as poderosas criaturas Eikons e os Dominantes, assim como os diferentes sistemas de batalha envolvendo as gigantescas feras.