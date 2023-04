PM acaba com festa de facção e prende cinco na Baixada e Cidade do Povo

Manoel Lopes, 21 anos, Viusiclei de Lima, 18, Ramon da Silva, 18, e Dário Alencar, 23, foram presos e um menor de 16 anos apreendido, na noite desta sexta-feira (7), ambos acusados de porte ilegal de arma de fogo, disparos em via pública e por integrarem a facção criminosa Comando Vermelho.

As prisões aconteceram no Residencial Cabreúva, na região da Baixada da Sobral. Os mesmos criminosos também teriam invadido a Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via Copom por moradores do Cabreúva que estavam com medo devido a queima de fogos e em seguida um intenso tiroteio promovido por faccionados do CV.

De posse da denúncia, a guarnição foi até o local e os PMs conseguiram visualizar o quinteto com as armas em punho e soltando fogos. Os militares deram voz de prisão aos criminosos. Com o quinteto foram encontrados duas pistolas com cerca de 25 munições intactas, um revólver calibre 38 e mais 6 munições intactas, além de dinheiro e uma pequena porção de maconha.

Os faccionados foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas, as munições, o dinheiro e os entorpecentes.

Um vídeo gravado pelos próprios faccionados que foram presos mostra eles comemorando a possível tomada do Cabreúva, que foi interrompida com a resposta imediata dos PMs

Em um vídeo que foi gravado na Cidade do Povo mostra os mesmos criminosos entrando na Quadra 15, na noite de sexta-feira (7), disparando várias vezes e indo atrás dos seus rivais.

Veja os vídeos das comemorações: