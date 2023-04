PM age rápido e consegue impedir confronto entre facções criminosas na Baixada da Sobral

Os monitorados por tornozeleira eletrônica Jorcemildo Jesus de Aguiar, 24 anos, e João Paulo, 19, foram presos e dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos, ambos acusados de porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e aliciamento de menores.

A ação foi realizada na tarde desta quarta-feira, 26, na rua Marquesa de Santos, no Residencial Carandá, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

- Publicidade-

Segundo informações de policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando ouviram vários disparos de arma de fogo em direção do residencial Carandá, onde as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital (PCC) estavam em confronto.

Ao chegarem no local, os PM’s viram os criminosos fugirem em uma motocicleta deixando um rastro de sangue, que levaram os agentes até uma residência.

Ao chegarem a residência, os PMs foram até o imóvel encontraram o monitorado João Paulo e dois menores de 16 anos, ambos membros do PCC, dentro da casa com uma arma de fogo de grosso calibre, que é uma carabina (ponto 30), uma pistola 380, um revólver calibre 32 e quatro garruchas calibre 28, além de muitas munições e 10 coquetéis molotov.

O monitorado Jorcemildo, membro do PCC, estava ferido e havia sido socorrido por dois familiares que o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada, e, em seguida, ao Pronto Socorro de Rio Branco. Ele foi alvejado com um tiro na mão esquerda. No Pronto Socorro de Rio Branco (Huerb), policiais militares deram voz de prisão ao monitorado que será levado à delegacia, após receber alta.

Diante dos fatos, João Paulo recebeu voz de prisão e os menores encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) com as armas de fogo, as munições e os coquetéis molotov, para serem tomadas as medidas cabíveis.