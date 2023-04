PodMermo: acreano estreia podcast entrevistando o jornalismo Ayres Rocha

O Podcast PodMermo estreia neste sábado (22), a partir das 10h, visando estremecer os acreanos com perguntas sem restrições aos convidados. O primeiro entrevistado é o jornalista Ayres Rocha, da Rede Amazônica.

Apresentado pelo jovem Andriel Luy, conhecido em suas redes sociais como @Luymidia, o “Podmermo” será um programa com temas livres e explorará dos convidados os mais diversos conteúdos.

“O nosso primeiro convidado, o Ayres, é conhecido como o ‘Rei dos Memes’ por ser bem espontâneo nas redes sociais, com vários vídeos engraçados. Será uma honra tê-lo aqui com a gente, pois ele tem muita história para contar”, afirmou.

O jornalista Ayres Rocha tem mais de 30 anos de jornalismo e representou o Acre no especial de 50 anos do Jornal Nacional. Atualmente, o âncora do Jornal do Acre conta com mais de 48 mil seguidores em sua rede social.

Segundo a produção do PodMermo, Ayres confirmou presença no bate-papo e pretende contar um pouco da sua trajetória em uma conversa mais descontraída fora das telinhas.