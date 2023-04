Polaco é vetado e desfalca o São Francisco contra o Rio Branco

O meia Polaco sentiu uma lesão muscular e vai desfalcar o São Francisco contra o Rio Branco no duelo de abertura do segundo turno do Campeonato Estadual. O jogo será realizado neste sábado, 15, às 16 horas, no Florestão.

“O Polaco não joga. Teremos partidas muito próximas neste segundo turno e vamos preservá-lo neste duelo contra o Rio Branco”, explicou o técnico Erismeu Silva.

Fecha preparação

O elenco do São Francisco participa de um treino de bolas paradas seguido de um rachão na tarde desta sexta, 14, no Carlos Simão, e fecha preparação para o duelo contra o Estrelão.

Vicente suspenso

O volante Vicente recebeu um terceiro cartão amarelo contra o Galvez e vai desfalcar o time Católico contra o Rio Branco.