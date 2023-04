Polícia identifica outros envolvidos em ameaças às escolas no Acre

Em continuidade à Operação Escola Segura, a Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) realizou 4 mandados de busca e apreensão nos dias 19 e 20 de abril, nos bairros Areal, Triangulo e Bairro da Paz em Rio Branco. Três adolescentes foram conduzidos à delegacia, suspeitos de criarem perfis em redes sociais que ameaçam ataques às escolas públicas e privadas do Acre.

Nesta quinta-feira (20), houve uma tensão entre alunos, pais e funcionários das escolas, devido as mensagens e boatos na internet, com supostas ameaças contra a comunidade escolar.

De acordo com o delegado Roberth Alencar, o dia 20 de abril é uma data que havia sido citada nos boatos e ameaças por ser o dia em que aconteceu um massacre nos Estados Unidos, na Columbine High School, em 1999, um dos primeiros e mais fatais ataques a escolas.

“A Polícia Civil e demais forças estão em alerta sobre os possíveis casos de ataques, mas felizmente até o momento não tivemos um caso concreto de que haveria uma possível concretização das ameaças. Vale ressaltar que todos os envolvidos irão responder por atos criminais e a polícia permanece em sentinela sem baixar a guarda”, disse.

Um mandado de busca e apreensão também foi realizado na cidade de Presidente Médici (RO).