Polícia Militar anuncia programação de 107 anos de aniversário; confira

Fundada em 25 de maio de 1916, a Polícia Militar do Acre (PMAC) celebra neste ano seu 107º aniversário e, para comemorar, ao longo de todo o mês de maio serão realizadas diversas ações alusivas à data. Com a presença da imprensa, o comandante-geral da instituição, coronel Luciano Dias Fonseca, divulgou nesta segunda-feira, 24, as atividades programadas.

A Exposição PMAC 107 Anos marcará o início das celebrações nas noites de 29 e 30 de abril. Será aberta ao público e contará com exibição das viaturas históricas e armamentos, além do portfólio de atividades que a Polícia Militar desenvolve no dia a dia. O evento ainda será animado pelo Som da Banda de Música da Polícia Militar do Acre, A Furiosa.

Seguindo o calendário, serão realizadas ações da Diretoria de Saúde voltadas para as unidades militares e diversas competições, dentre elas atletismo, xadrez, vôlei, jiu-jitsu e futebol. Os destaques das atividades esportivas são a tradicional Corrida Tiradentes e o Baile da Polícia Militar. A instituição também realizará solenidades de condecorações e a grande formatura de aniversário, no dia 25 de maio, e fechará a programação com um Concerto Musical realizado pela Banda de Música da PMAC.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, destacou que nestes 107 anos de história a instituição ajudou a construir o próprio estado, incluindo estradas e obras importantes. “Sempre estivemos ao lado do povo nos momentos bons e críticos, sempre ajudamos a sociedade e estivemos à disposição com muito carinho e respeito. E neste aniversário, alguns eventos serão abertos à comunidade, para que possam comemorar conosco esta data”, finalizou o coronel.

Confira abaixo todo o calendário de eventos