Polícia Militar apreende quase 21 quilos de drogas no interior do Acre

As forças de segurança, compostas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal apreenderam mais de 20 quilos de drogas no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu durante a Operação Guardiões da Fronteira.

A equipe da Ronda Ostensiva e Tático Móvel da Companhia de Policiamento Especializado do 6° Batalhão realizava diligências em um local que supostamente era usado para o tráfico de drogas, quando avistaram dois homens.

Durante o patrulhamento tático, os policiais militares visualizaram dois indivíduos no local e ao abordá-los encontraram dois sacos com aproximadamente 20,5 quilos de maconha.

Além das drogas, foram apreendidas uma balança de precisão e uma motoneta Honda/Biz 125 de cor vermelha.

Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, para as medidas legais cabíveis.