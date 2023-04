Polícia prende foragidos na Transacreana e recupera moto roubada em Rio Branco

Dois foragidos da Justiça que estavam escondidos na região da Transacreana foram presos pela Polícia Militar. Uma motocicleta também foi apreendida numa segunda ocorrência. Os fatos foram registrados na madrugada deste sábado (29).

Uma guarnição do Patrulhamento Rural do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) fazia ronda na região quando avistou os dois homens. Os militares procederam abordagem à dupla, que transitava em uma motocicleta sem os equipamentos obrigatórios do veículo. Na consulta criminal foi constatado mandados em desfavor da dupla, que recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Na segunda ocorrência, a guarnição localizou uma motocicleta, Honda CG 125 Fan, que estava parada às margens da rodovia. Após consulta veicular, os militares verificaram que o veículo seria roubado, sendo encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC).