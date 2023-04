Polícia prende uma das maiores ladras de celulares da Zona Sul do Rio

Após 2 semanas de investigação, agentes da Polícia Civil da 13ªDP (Ipanema) prenderam Maxwell de Araújo Cardoso, conhecido pelo nome social de Bruna Rayalla, pelo crime de roubo. A criminosa é considerada pelas autoridades policiais como uma das maiores ladras de celulares da Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, Bruna foi localizada no último sábado, 1, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade, em um local voltado para a prática de programas sexuais.

Segundo os investigadores, Bruna oferecia programas sexuais e durante os encontros praticava os furtos. Ela também cometia os crimes na companhia de comparsas, utilizando armas de fogo, estiletes, facas ou pedaços de madeiras.

A assessoria da Polícia Civil, por meio de nota, informou que a acusada iniciou sua vida no crime há mais de 10 anos e já foi presa 7 vezes, permanecendo na cadeia entre os anos de 2014 e 2017. Após ganhar a liberdade, ela voltou a cometer os delitos.

Além dos roubos, Bruna também vai responder pelos crimes de extorsão praticada contra vítimas que pagaram para manter relações sexuais com ela.

Ao Terra, a 13 DP, delegacia responsável pelo caso, informou que as investigações continuarão para identificar outros criminosos que atuavam com Bruna na prática dos crimes.

Veja a nota

A criminosa estava sendo monitorada há duas semanas. Ela foi localizada, no sábado (01/04), no bairro São Cristóvão, Zona Norte da capital. Contra a autora foi cumprido um mandado de prisão temporária.

Segundo as investigações, ela e outros comparsas também estariam envolvidos em roubos cometidos com arma de fogo, estiletes, facas e pedaços de madeira. Em um dos assaltos, a autora e dois indivíduos abordaram casais que estavam sentados na Praia de Copacabana e levaram os pertences.

As investigações continuarão para identificar os comparsas da autora nos crimes e o receptador dos telefones celulares furtados e roubados.