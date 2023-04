Policiais, bombeiros e militares da ex-guarda territorial terão direito a reajuste no AC

Nesta última semana, foi aprovado pelo Congresso Nacional, o reajuste no salário dos Servidores Públicos Federais, que vai também beneficiar os estados do Acre, Amapá e Roraima, no caso, os servidores da ex-guarda territorial.

Anteriormente, esse público não estava integrado nos 9% de reajuste proposto pelo governo federal. Entretanto, uma nova emenda incluiu os militares dos ex-territórios, a partir do pedido de inclusão acatado e posto no relatório.

“Nada mais justo, pois estes servidores lutaram no momento mais difícil para a construção dos estados de Roraima, do Amapá, do Acre. São servidores federais como todos os outros e devem receber esse aumento de 9%. Foram eles que se deslocaram e desbravaram a região garantindo a soberania brasileira e merecem nosso reconhecimento”, disse o deputado Albuquerque.