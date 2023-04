Policiais penais apreendem 17 celulares dentro do presídio de Sena Madureira

Uma revista minuciosa promovida por policiais penais nas celas do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, resultou em mais apreensões de celulares que estavam em poder dos reeducandos. Dessa vez, foram encontrados 17 aparelhos em perfeito estado de uso.

De acordo com a direção do presídio, a vistoria ocorreu no bloco 03, onde se encontram apenados de uma facção. Além dos celulares, também foram apreendidos 03 carregadores de bateria, 01 fone de ouvido e 02 estoques (armas fabricadas artesanalmente).

Os aparelhos celulares, em sua maioria, são digitais. Com isso, os reeducandos poderiam acessar tranquilamente as redes sociais (Facebook, WhatsApp e Instagram).

A retirada desses celulares das mãos dos detentos, segundo a direção do presídio, representa muito para a sociedade, visto que, ao se comunicar com o mundo externo os apenados podem ordenar vários tipos de crimes.