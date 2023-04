Policial civil aposentada é presa por embriaguez ao volante e agressões

Uma policial civil aposentada, de 58 anos, foi presa, no último domingo (2/4) por embriaguez ao volante, lesão corporal, ameaça e injúria racial. Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionados por populares que testemunharam a mulher em surto tentando atropelar outra mulher, na QNJ 02, em Taguatinga.

Ao chegar ao local indicado, a equipe de policiais encontrou o carro da mulher andando devagar. Segundo os policiais, a aposentada apresentava forte odor etílico, fala embolada e agressividade. A outra mulher, que estava sendo ameaçada, fez contato com os policiais e, em seguida, foi xingada pela suspeita de “preta nojenta, pobre e gorda”, além de ser ameaçada de morte.

Ao ser abordada pelos policiais, a suspeita informou que estava passando mal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e conduziu a mulher ao Hospital Anchieta. Enquanto isso, a vítima foi à 12º Delegacia de Polícia, em Taguatinga Centro, para registro de ocorrência. Os policiais registraram o flagrante e um auto de infração por conduzir embriagada, além de um auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na ocorrência consta os crimes de lesão corporal, ameaça, embriaguez ao volante e injúria racial imputada à suspeita.