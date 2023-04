Ponte de concreto é fechada e acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco tem mudança; veja

Com o aumento no nível do Rio Acre em Rio Branco, neste sábado (01), as forças de Segurança Pública do Estado e da prefeitura, precisaram interditar novos pontos de acesso a bairros do Segundo Distrito de capital.

O Detran, Polícia Militar e RBtrans, em conjunto, informaram que a partir de agora, o acesso a região só poderá ser feito pela terceira ou quarta ponte, na Via Verde e na Av. Amadeu Barbosa.

Antes, com a interdição da Ponte Metálica, para tentar descongestionar o acesso ao segundo distrito, a Ponte Coronel Sebastião Dantas, a “ponte de concreto”, começou a funcionar com o sistema de mão dupla. Entretanto, com a água invadindo a Via Chico Mendes, próximo ao Parque Capitão Círico, a rua que dá acesso a ponte precisou ser fechada.

A medição do Rio Acre, feita às 12h desta sábado (1), mostrou que o afluente atingiu a marca 17,58m – dois centímetros a mais do que o registrado às 9h.

Confira os novos pontos de interdição: