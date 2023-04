Ponte Metálica segue interditada em Rio Branco, e Deracre aguarda novas vistorias

Interditada desde o mês passado por conta da segunda maior enchente do Rio Acre na capital, a Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, continua sem previsão para ser reaberta.

A informação foi confirmada pela assessoria do Departamento Estadual de Estrada e Rodagens do Acre (Deracre) ao ContilNet.

A última avaliação da ponte foi feita no dia 30 de março por uma equipe de engenheiros do Deracre e do CREA. Desde então, não houve novas atualizações sobre o estado da estrutura da ponte.

O Deracre havia informado que a ponte precisava passar por uma restauração, porém, só seria possível fazer uma análise mais detalhada quando o nível do rio baixasse. Mesmo com as águas marcando 13,45 metros na medição desta segunda-feira (10), abaixo inclusive da cota de alerta, o órgão ainda não divulgou quando deverá ser feita uma nova vistoria.

Com a ponte interditada, o acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco segue sendo feito pela Ponte Coronel Sebastião Dantas, a ponte de concreto, a 3ª ponte, na Via Verde e 4ª ponte, na Avenida Amadeu Barbosa.