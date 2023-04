“Por mim o Campeonato já estaria encerrado”, disse Erismeu Silva

O técnico do São Francisco, Erismeu Silva, não escondeu o abatimento após a goleada sofrida para o Galvez por 4 a 0 nesse domingo, 23, no Florestão. O resultado eliminou as possibilidades de luta pelo título e também por vagas nas competições nacionais na temporada de 2024.

“Por mim o campeonato já estaria encerrado. A derrota para o Humaitá foi dura e agora essa goleada. Estou bastante desgastado e agora é tentar terminar a competição com bons resultados”, disse Erismeu Silva ao ContilNet.

Segue no comando

O São Francisco vai enfrentar o Atlético na quarta, 26, e o Independência na segunda, 1º, e Erismeu Silva não vai pedir para deixar o comando do time Católico.

“Não vou pedir para sair, mas é preciso mudar muita coisa. É difícil falar neste momento, mas poderíamos ter outra situação dentro do campeonato”, desabafou o treinador.

Série D

De acordo com Erismeu Silva, a diretoria vai precisar contratar para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

“As condições financeiras colocadas pelos dirigentes não são boas, mas vamos jogar um torneio nacional importante. Sem contratações vai ser muito complicado”, avaliou o técnico.