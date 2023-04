Posto Rosellão tem briga generalizada em Sena com pancadaria, gritos e correria; veja o vídeos

A noite deste sábado de aleluia, 08 de abril, foi marcada por pancadaria, gritos e correria em Sena Madureira, interior do Acre (AC). O Posto Rosellão, point do municipio, serviu um momento de pânico aos seus clientes em uma das suas conveniências noturnas. Em vídeo publicado pelo site Yaco News, é possível ver imagens da briga generalizada que aconteceu no local.

E por falar em local, no antigo espaço funcionou um ‘famoso bar’ que foi invadido por uma onda de violência, boatos que este teria sido um dos motivos de sua demolição. Seria a maldição do lugar? Não tenho como revelar, pois, somos apenas a coluna Douglas Richer, porém recomendamos ao proprietário um sal grosso, oração, exorcismo, seja o que for, para descarregar a energia caótica e violenta do local.

Assista os vídeos na íntegra:

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, tentou por diversas vezes entrar em contato com o proprietário do Posto Rosellão, para saber mais detalhes sobre a briga do local, mas não tivemos retorno. De acordo com a publicação do Yaco News, o vídeo circula em grupos do WhatsApp.

O local foi inaugurado no dia 29 de dezembro de 2022, no Vale do Iaco, o empreendimento é propriedade do empresário Bruno Rosella, de 31 anos. O posto de combustível e conveniência fica localizado na BR364, Getúlio Nunes Sampaio nº 65, no antigo espaço Bar do Nunes, próximo ao bairro Eugênio Areal.