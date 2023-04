Pré-venda de “Guardiões da Galáxia” já está disponível no Cine Araújo

Os fãs de super-heróis podem aproveitar mais uma novidade que está chegando dentro do vasto universo criado pela Marvel (MCU). A pré-venda de ingressos para “Guardiões da Galáxia Vol. 3” começou nesta segunda-feira (10).

O terceiro longa de “Guardiões da Galáxia” tem como objetivo encerrar a trilogia iniciada, em 2014, pelo diretor James Gunn. O filme tem pré-estreia marcada para o dia 3 de maio no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping.

- Publicidade-

No longa, os Guardiões da Galáxia buscam se estabelecer em Luganenhum. Porém, não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelo passado turbulento de Rocket (Bradley Cooper).

Enquanto isso, o Senhor das Estrelas, Peter Quill (Chris Pratt), ainda se recupera da perda de Gamora (Zoe Saldaña). Ele reúne, então, a equipe em uma perigosa tarefa para salvar seu amigo. Caso esta missão não tenha sucesso, pode ser o fim dos famosos Guardiões.

As sessões da pré-estreia do longa estão distribuídas entre os horários de 19h, 20h30 e 22h, nas salas 2, 4 e 5 do cinema. Além disso, o filme também estará disponível em duas sessões no formato 3D e uma sessão legendada.