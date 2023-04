Prefeita de Brasiléia leva relatório de impacto e reconstrução do município a ministro e parlamentares

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, acompanhada do presidente da Câmara de Brasiléia, vereador Marquinhos Tibúrcio, secretário de Planejamento, Márcio Oliveira, e a representante do gabinete, Suly Guimarães, esteve em Brasília (DF) em busca de recursos para o município, que foi diretamente afetado pela cheia do Rio Acre.

Nesta quarta-feira, 12, a gestora esteve no gabinete do senador Márcio Bittar, do deputado federal Coronel Ulysses e no gabinete da deputada federal Antônia Lúcia, e nas Comissões da Câmara dos Deputados, onde foi recebida juntamente com a caravana de Brasiléia.

Em mãos, a prefeita levou e entregou aos parlamentares acreanos e ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, o Relatório de Impacto, Reconstrução e Restabelecimento do município após a alagação que atingiu nove bairros, e solicitou ao Ministro que, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o município seja contemplado com manutenção e recapeamento asfáltico na BR- 317, trecho que compreende a avenida Rui Lino e Manoel Marinho Monte.

De acordo com Fernanda Hassem, o momento é de unir forças no sentido de assistir às famílias e minimizar os impactos causados pela alagação.

“Estamos aqui com uma caravana de Brasiléia, entregando nosso relatório de impacto, reconstrução e restabelecimento do município, que em 11 anos vivenciou sua terceira cheia, com quase 9 mil pessoas atingidas. Fomos recebidos nos gabinetes e no Ministério dos Transportes. Estamos na terceira etapa, que é a de reconstrução. Estamos fazendo nosso dever de casa e, em nome da população de Brasiléia, estamos aqui trazendo demandas nas áreas de saúde, infraestrutura e, sobretudo, na área de reconstrução de Brasiléia. Saio daqui com o coração cheio de esperança”, disse a prefeita.