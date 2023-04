Prefeita Fernanda Hassem recebe deputado federal Roberto Duarte

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do médico Israel Milani, recebeu nesta quinta-feira, 6, o deputado federal Roberto Duarte, juntamente com o vereador de Capixaba, Amilton Costa, assessores parlamentares, André Bonniek e Jarbas Anute.

Na oportunidade, foram tratadas pautas como Emendas Parlamentares e parceria para a reconstrução de áreas afetadas pela cheia do Rio Acre, bem como construção de moradias para as mais de 20 famílias que tiveram suas casas interditadas em virtude da alagação.

A Prefeita Fernanda Hassem, que tem buscado parceria com os Governos federal, estadual e parlamentares acreanos, tem trabalhado diuturnamente no sentido de prestar total apoio às famílias que foram desalojadas em Brasiléia, além de não medir esforços para reconstrução, limpeza da cidade pós- enchente e assistência às centenas de famílias diretamente afetadas.

O Deputado Federal Roberto Duarte se colocou à disposição para ajudar o município de Brasiléia. ” Estamos aqui em Brasiléia com a prefeita Fernanda, parabenizando o trabalho realizado por ela em virtude da alagação, onde as famílias foram prontamente atendidas. A prefeitura de Brasiléia foi muito eficiente em buscar parcerias com as esferas de governo e os parlamentares acreanos. Coloco meu mandato à inteira disposição do município, para ajudar a prefeita no que for possível”, disse o Deputado.

A Prefeita Fernanda Hassem agradeceu ao apoio prestado por Roberto Duarte.

“Fico com o coração cheio de esperança quando vejo parlamentares como o Deputado federal Roberto Duarte, que se disponibiliza a nos ajudar. Tivemos nove bairros afetados, e estamos trabalhando em projetos de habilitação, reestruturação e restabelecimento da nossa cidade. Iremos pleitear, juntos, por áreas pontuais e estratégicas para construção de moradias”, afirmou a Prefeita Fernanda Hassem.