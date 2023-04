Prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro deixa o PDT e se filia ao Progressistas

O prefeito de Jordão, Naudo Ribeiro, assinou ficha de filiação no Partido Progressistas durante ato realizado nesta sexta-feira (28), na sede do clube Impactus, prestigiado pelo representante do presidente da sigla, governador Gladson Cameli, Alysson Bestene, pelo secretário-geral, Lívio Veras e demais autoridades do município.

Na oportunidade, Bestene destacou a importância de mais um prefeito para o fortalecimento e crescimento do Progressistas. “A filiação do prefeito enobrece as fileiras do Progressistas, nos enchendo de honra por fortalecer uma equipe muito bem avaliada. Nossa união tem trazido muita felicidade pelo crescimento, organização e fortalecimento do partido em todo estado”, destacou.

Em seu discurso, o prefeito agradeceu o convite de retorno ao Progressistas. “É com grande satisfação que volto a fazer parte do Progressistas, legenda que me acolheu desde o início da minha trajetória política e que sempre esteve ao meu lado nas conquistas que alcançamos para nossa cidade”, disse.

Naudo mencionou ainda a participação e filiação dos vereadores do município.

“Com minha volta, trago todo o grupo que me acompanha, vereadores e lideranças políticas que acreditam no nosso trabalho e que estão comprometidos com a nossa cidade. Estaremos juntos lutando por mais recursos, investimentos e melhorias para nosso município”, ressaltou Ribeiro.

Com Naudo Ribeiro o partido passa a ter nove prefeitos, além de 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais.

Representando os parlamentares, o deputado Zezinho Barbary em sua fala ressalta o tamanho do Progressistas no Acre. “É possível ver o crescimento do nosso partido, temos a 4ª maior bancada em Brasília e já somos hoje o maior partido do Acre”, enfatizou.

O secretário-geral do Partido Progressistas, Lívio Veras, destacou o fortalecimento do partido com a filiação do prefeito.

“ A vinda do prefeito Naldo é muito importante para que o Progressistas continue a ter excelentes resultados nas eleições futuras. O Progressistas têm uma agenda de filiações a ser concluída por todo mês de maio, que com certeza, possibilitará que nas eleições de 2024, tenhamos um ótimo resultado e nossos representantes continuem a contribuir ainda mais com nosso estado”, disse.

Além do prefeito, vereadores e lideranças políticas, a comunidade do Jordão também participou do ato de filiação.

“Decidi me filiar ao Progressistas por acreditar no trabalho do partido e em suas propostas. Além disso, a filiação junto com o prefeito Naudo Ribeiro, um grande líder político, fortalece ainda mais nossa união em prol do desenvolvimento da nossa cidade”, disse Luana Cassimiro Guimarães.

Estiveram presentes o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, César Andrade prefeito de Porto Walter, Sandra Mendonça, presidente Municipal do Progressistas no Jordão e Eluzimar Alencar, presidente Municipal do Progressistas de Rio Branco.