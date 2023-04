Prefeito deixa partido após casar com adolescente e contratar sogra

O prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini, anunciou nesta terça-feira (25/4) a saída do Cidadania. O comunicado foi divulgado um dia após a repercussão do casamento dele com a adolescente Kauane Rode Camargo, 16 anos, e a nomeação da sogra para a Secretaria de Cultura e Turismo.

Em nota, Hissam agradeceu os até agora ex-correligionários. “Agradeço a convivência que sempre tive na legenda desde 2009, sendo meu único partido de filiação”, descreveu.

Desde a divulgação do caso, a legenda vinha sendo cobrada nas redes sociais para uma posição sobre Hissam. O casamento ocorreu no último dia 12, e o registro consta no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil.

MP investiga caso

Nesta terça-feira (25), o Ministério Público do Paraná (MPPR) informou que há procedimentos em andamento sobre o caso. “Como envolve adolescente, por força de lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas”, informou o órgão.

Um dos principais questionamentos tem relação com a mãe de Kauane, Marilene Rode, que foi nomeada como secretária de Cultura e Turismo um dia após o casamento.

Segundo a Prefeitura de Araucária, Marilene “reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência”.

Emancipação

De acordo com o Código Civil, Kauane automaticamente se emancipou ao casar com Hissam.

“No caso quando o menor casa a emancipação é automática. Aí ele vai precisar promover alguns atos da vida civil e como ainda é um menor é emancipado. Ela passa a ser plenamente capaz tanto nos direitos quanto deveres de quem tem mais de 18 anos”, explica o advogado Douglas Toledo.