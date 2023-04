Prefeito visita área atingidas pelas fortes chuvas da Sexta-Feira Santa

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, acompanhado pelo chefe da Defesa Civil Municipal, Tenente José Lima e do Deputado Federal Zezinho Barbary, visitou as áreas mais afetadas pelas fortes chuvas desta última sexta-feira.

Segundo a Defesa Civil foram mais de 100 mm de precipitação em cerca de 24 horas. A maior parte dos danos causados foram desbarrancamentos e alagamentos pontuais em áreas de várzea.

A Defesa Civil Municipal esteve de prontidão durante as 24 horas das chuvas, monitorando desabamentos e pontos de alagamento.

Em áreas alagadiças onde houve dano aos trapiches que possam prejudicar a mobilidade ou causar riscos aos moradores, o prefeito Zequinha se comprometeu em direcionar equipes já na segunda feira.

“Não queremos que ninguém venha a cair e se machucar a caminho da escola ou da igreja”, disse.

No entanto, a preocupação central do prefeito Zequinha Lima, continua sendo a obtenção de recursos em Brasília para a construção de casas populares.

Algumas das áreas visitadas estão em locais alagadiços com sérios problemas de insalubridade e mobilidade para os moradores.

“A prefeitura vem buscando melhorar isso através da coleta de lixo, limpeza e desobstrução dos córregos e a construção de trapiches, mas nosso objetivo maior é buscar recursos em Brasília para as famílias que estão nessa situação

Uma das demandas dos moradores é que seja feito um trabalho de conscientização de todos a respeitos dos problemas gerados pelo lixo.

“Vamos fazer esse apelo aos moradores que ocupam os igarapés de modo sistemático, porque este é um problema que afeta a todos, e vamos aumentar as caixas de lixo para facilitar o descarte”, disse o prefeito.

”Queremos poder contar com o apoio da bancada federal para buscar meios para termos casas populares para oferecer para estas famílias O deputado Zezinho Barbary está acompanhando de perto a situação e conhece essa necessidade”, concluiu o prefeito Zequinha.