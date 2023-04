Prefeitura de Boca do Acre decreta situação de emergência após enchente

O prefeito de Boca do Acre, interior do Amazonas, Zeca Cruz, assinou um decreto colocando o município em emergência na manhã desta terça-feira (04). A situação ocorreu devido as enchentes dos rios Acre e Purus, que atingem, neste momento, cerca de 500 famílias.

Com o decreto, a Prefeitura poderá construir abrigos e contratar serviços, além da logística em caráter emergencial, sem a obrigação de licitação.

De acordo com o decreto, a prestação dos serviços e obras devem ser concluídas em um prazo de 180 dias, a contar da caracterização do desastre.

Na última medição do boletim de monitoramento da Defesa Civil do Município, às 12h desta terça-feira, o nível do Rio Purus alcançou a marca de 19,18 metros. A cota de transbordamento é de 18,80m.