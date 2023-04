Prefeitura de Brasiléia inicia ano letivo nas escolas nucleadas

A Prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Educação, acompanhou nesta segunda-feira, 24, o inicio do Ano Letivo nas escolas Nucleadas, Francisco Germano km 68, Conci Alves de Melo km 26 e Valdomiro Ferreira Barroso km 19.

A Secretária de Educação, Francisca Oliveira, juntamente com as coordenadoras das escolas Nucleadas, Lara Mesquita e Adriana Hassem, prestigiaram e conversaram com os alunos, professores, coordenadores pais de aluno e demais servidores da Educação.

“Estamos acompanhando o ano letivo em todas as escolas Nucledas, conversando com as crianças em todas as salas, fazendo alguns ajustes que são necessários . Queremos sempre está por perto, acompanhando, conversando e dando apoio necessário para que o ensino aprendizagem, seja sempre diferenciadonas escolas de Brasiléia”, destacou a secretária.

O gestor da Escola Valdomiro Ferreira Barroso, localizada no km 19, Edson Ferreira, agradeceu pela visita e das expectativas com início das aulas. “Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento de retorno as aulas, agradecer a secretária Francisca e sua Equipe que não tem deixado a desejar, sempre fazendo o que é possivél para melhorar as condições das escolas. Que esse ano seja de muito sucessos para os alunos, pais e toda equipe da escola”, falou.