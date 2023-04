Prefeitura de Brasiléia realiza mutirão de limpeza pós-enchente

Desde que o nível do Rio Acre normalizou, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da secretaria municipal de Obras vem realizando verdadeiro mutirão de limpeza, visando amenizar os impactos da alagação no município.

A alagação deixou um cenário de destruição, muita lama e sujeira na cidade, o que fez com que a equipe da Secretaria de Obras se desdobrasse na limpeza de ruas, praças e espaços públicos, além do auxílio às famílias desabrigadas.

Todos os nove bairros diretamente atingidos com a cheia do Rio Acre precisaram de ação rápida por parte da equipe, que vem trabalhando dia e noite para deixar a cidade limpa novamente.

O vice- prefeito Carlinhos do Pelado e o Secretário de Obras, Francisco Lima, atendendo pedido da Prefeita Fernanda Hassem, montaram verdadeira força-tarefa, com a ajuda dos incansáveis “verdinhos” da secretaria, que se revezam na limpeza das vias públicas, desobstrução de bueiros, recolhimento de lixo.

Com centenas de pessoas perdendo vários móveis deixados no interior de suas casas, o trabalho foi redobrado para deixar as ruas limpas novamente, e a secretaria municipal de obras vem trabalhando nos bairros atingidos, retirando o acúmulo de lixo.

De acordo com o Secretário Francisco Lima, a equipe não parou um só dia desde que as pessoas retornaram para suas residências. “Estamos com uma equipe que trabalha todos os dias, começando cedinho até o anoitecer, para garantir que a cidade, que ficou bastante destruída pela enchente, volte a ficar limpa novamente. As ruas ficaram totalmente cobertas pela lama, muito lixo foi e está sendo retirado até hoje. As praças, quadras esportivas, Bêcos, ficaram totalmente sujos e a nossa equipe trabalha para amenizar o impacto deixado pela enchente em Brasiléia. A determinação da Prefeita é de que cuidemos da cidade. Com o empenho de todos, iremos reconstruir o que foi destruído”, afirmou Francisco Lima.