Prefeitura de Brasileia realiza programa Mais Saúde em Ação no bairro Nazaré

Visando garantir qualidade de vida, atendimento e acesso dos moradores aos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura de Brasiléia desenvolve ações contínuas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos bairros da cidade ficando cada vez mais próximos dos usuários que necessitam dessa atenção básica de saúde e social.

Os moradores do bairro 8 de março (Comunidade Nazaré), distante do centro urbano receberam durante todo o dia desta quinta-feira, 27, vacinação de rotina, pesagem do bolsa família, atendimento médico, odontológico, atendimento psicológico e testes rápidos e entrega gratuita de medicamentos.

A ação faz parte do Programa Mais Saúde em Ação, realizada pela prefeitura de Brasiléia e que contemplará os bairros do município.

Paulo Cavalcante é morador da comunidade e fala a respeito do atendimento. “Estou aqui como representante dos demais moradores hoje é um momento muito importante para nós, do Bairro 8 de março, agradecemos muito esse momento tão importante para todos os moradores, um projeto de cuidar das pessoas no bairro, que está sendo realizado pela equipe da Saúde de Brasiléia. Só temos a agradecer a nossa prefeita, os vereadores aqui presentes e todos que estão nesse momento tão importante para nós”, afirmou o morador.

De acordo com o Secretário de Saúde, Francélio Barbosa, a ação no bairro é fundamental. “Hoje nós estamos aqui na comunidade Nazaré, ofertando serviços de saúde, atendendo ao pedido da prefeita Fernanda Hassem, trouxemos o nosso itinerante “Mais saúde em Ação” para dentro dos bairros e daremos continuidade em outros bairros e na zona rural também. Quero agradecer a toda equipe da saúde, todos os envolvidos nessa ação, aos coordenadores e equipes das UBS’s, que mobilizaram e organizaram para trazer esse atendimento até a população. A nossa preocupação como saúde, é ofertar o serviço e esse serviço não está somente em nossas unidades de saúde, mas também trazer até o bairro para que as pessoas que têm dificuldade de ir até a unidade, possam receber os atendimentos de saúde no seu bairro”, finalizou o secretário.