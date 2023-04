Prefeitura de Cruzeiro do Sul e FADE fecham parceria para os Jogos Escolares

O diretor de esporte e lazer de Cruzeiro do Sul, Edvaldo Gomes, se reuniu com o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar, João Renato Jácome, nesse fim de semana e foi fechada uma parceria para a realização da fase municipal dos Jogos Escolares. A competição será disputada na zona urbana e rural de Cruzeiro do Sul no mês de maio.

“O prefeito Zequinha Lima tem como uma das prioridades a juventude e o esporte. Essa parceria com a federação vai ser muito importante para Cruzeiro do Sul pela valorização do evento e dos nossos alunos/atletas”, comentou Edvaldo Gomes.

Inscrições e modalidade

Segundo o coordenador dos Jogos, Raffaine Andrade, as inscrições para as disputas poderão ser realizadas entre os dias 17 e 30 e deste mês.

“Vamos ter disputas em 15 modalidades. Os alunos/atletas esperam o evento com muita expectativa e o objetivo é sempre chegar na fase nacional da competição”, afirmou Raffaine Andrade.

FADE destaca parceria

O presidente da FADE, João Renato Jácome, destacou a parceria para a realização dos Jogos Escolares.

“Cruzeiro do Sul tem alunos/atletas com um grande potencial. Investir nas competições no município é fundamental para termos o surgimento de atletas em todas as modalidades”, avaliou João Renato Jácome.