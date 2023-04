Prefeitura de Manoel Urbano divulga programação alusiva aos 47 anos do município

No próximo dia 14 de maio o município de Manoel Urbano festeja 47 anos de Emancipação Política. Embora à cidade tenha sido fundada bem antes, em 1° de março de 1963, somente no ano de 1976, foi elevada a categoria de município, através da Lei 588 de 14 de maio.

Para celebrar a data, o prefeito Raimundo Toscano e sua equipe administrativa colocarão em prática uma série de atividades esportivas, culturais, religiosa e cívica, cuja programação inicia dia 05 de maio. Tradicionalmente o aniversário do referido município é marcado por eventos e desfile cívico que atraem centenas de moradores, além de visitantes.

Um dos pontos culminantes da data é desfile cívico de estudantes, desportistas, educadores e entidades existentes em Manoel Urbano. Este ano de 2023, o evento ocorrerá às 16h do dia 14 de maio com a presença das autoridades constituídas no palco município, localizado em frente a praça, no centro histórico da cidade, e deverá contar com a presença marcante dos moradores.

A programação oficial foi revelada com exclusividade, na tarde desta segunda-feira (24) ao grupo Radar 104, pelo secretário municipal de administração Carlos Antônio Aguiar, e inclui corridas pedestre e ciclistica, torneios de voleibol e futsal, competições variadas, desfile de garotas e garotos, sorteio de prêmios alusivo ao dia das mães, shows musicais e desfile cívico.

Veja a programação oficial abaixo:

CRONOGRAMA 14 DE MAIO 2023