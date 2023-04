Prefeitura de Rio Branco e PM do Acre intensificam ações de segurança nas escolas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e do

Gabinete Militar Municipal, esteve na manhã desta sexta-feira (28), no Comando Geral

da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), para tratar sobre as ações que podem ser

intensificadas na capital para levar mais segurança às escolas.

Segundo a secretária da Seme, Nabiha Bestene, a Polícia Militar garantiu um apoio mais

expressivo em relação à segurança nas escolas, e garantiu a intensificação do Programa

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que busca levar aos jovens

estudantes informações e habilidades necessárias para viverem de maneira saudável,

sem drogas e violência.

“Essa parceria que viemos buscar é para que possamos fazer, através do Proerd, uma

capacitação para os nossos professores, funcionários, pessoal de apoio, ou seja, todos

que estão envolvidos naquela escola, para saberem como se conduzir mediante algo que

aconteça. E estamos fazendo o que o nosso prefeito Tião Bocalom sempre pede, vamos

construir a paz nas escolas”, disse.

A gestora informou ainda que a prefeitura já está tomando as medidas necessárias para

também capacitar os agentes de portaria, para que a segurança das escolas esteja

intensificada desde o portão de entrada.

“Os nossos agentes de portaria são 180 terceirizados. Eu já oficializei a empresa de que

nós queremos que eles também façam uma capacitação para essas pessoas que estão na

frente do portão, eles têm que saber como receber, quem é a pessoa que está entrando,

para assim dar mais segurança à escola”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PM-AC), coronel Luciano Fonseca,

enfatizou que neste momento o objetivo é ampliar a Operação Escola Segura, bem como

dos outros programas, por meio das parcerias que estão sendo fechadas com as

prefeituras. Ele ainda destacou a atuação da operação na capital, que tem sido

fundamental para fortalecer a segurança pública no estado.

“Nós já estamos fazendo a Operação Escola Segura em todo o estado, capital e interior.

Agora, ganhando mais um apoio da prefeitura, vai ampliar o alcance dessa operação e,

também, de outros programas que já atendem as escolas, como o Proerd”, disse.