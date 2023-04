Prefeitura divulga edital retificado do Processo Seletivo com 386 vagas

A Prefeitura de Rio Branco, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), no estado do Acre, divulga edital retificado Processo Seletivo que tem objetivo de preencher 386 vagas em determinados cargos.

De acordo com o documento (Edital Retificado nº 01/2023), adiciona-se os cargos de Técnico de Laboratório e Médico – Medicina da Família e Comunidade, e altera-se o número de vagas dos cargos de Neuropsicólogo e Médico Clínico Geral. Com a adição do cargo de Medicina da Família e Comunidade, a maior remuneração dentre as vagas passa a ser de R$ 12.000,00. Além disso, também ocorreu prorrogação nas inscrições, que serão gratuitas e devem ser realizadas via site da Prefeitura de Rio Branco, a partir das 6h do dia 10 até o dia 16 de abril de 2023.

As vagas estarão divididas entre as respectivas escolaridades:

Médio/Técnico : Auxiliar de Farmácia (13); Agente de Vigilância em Saúde (20); Educador Social (16); Auxiliar de Saúde Bucal (28); Agente de Combate à Endemias (41); Técnico de Enfermagem 30h (42); Técnico de Enfermagem 40h (10); Técnico de Laboratório (5);

: Auxiliar de Farmácia (13); Agente de Vigilância em Saúde (20); Educador Social (16); Auxiliar de Saúde Bucal (28); Agente de Combate à Endemias (41); Técnico de Enfermagem 30h (42); Técnico de Enfermagem 40h (10); Técnico de Laboratório (5); Superior: Assistente Social (10); Cirurgião Dentista (28); Educador Físico (10); Enfermeiro 30h (24); Enfermeiro 40h (12); Farmacêutico (11); Fisioterapeuta (14); Fonoaudiólogo (11); Médico Clínico Geral (28); Médico – Medicina da Família e Comunidade (10); Médico Ginecologista (10); Médico Pediatra (11); Médico Psiquiatra (6); Médico Radiologista (2); Médico Ultrassonografista (2); Médico Veterinário (2); Neuropsicólogo (2); Nutricionista (4); Psicólogo (10); Terapeuta Ocupacional (4).

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha escolaridade entre níveis médio, técnico ou superior. Para pessoas que se enquadram nas características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

O valor da remuneração será de R$ 1.500,00 a R$ 12.000,00, e com carga horária de 20 a 40 horas semanais, e gratificação de R$ 420,00 a R$ 3.000,00.

Da Seleção

Os candidatos passarão por análise de documentos e experiências, de caráter eliminatório e classificatório.

O Processo Seletivo terá vigência de 180 dias, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Para mais informações acesse o edital completo em nosso site.