Prefeitura e Governo se unem para construção de casas populares em Brasileia

A Prefeita, Fernanda Hassem, recebeu neste sábado, 1, o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Santiago.

Participaram também, a diretora operacional, Carmem Morgana e o diretor técnico, Leonardo Lede (Sehurb), secretário de Planejamento Marcio Oliveira, técnico Nevison Tavares e o engenheiro civil da prefeitura, Anselmo Ricardo.

Em pauta, discussão de projetos que visam à construção de moradias para atender a demanda habitacional do município de Brasileia.

O município de Brasileia vive sua terceira alagação em 11 anos. Muitas casas e prédios não têm mais condições de moradia. A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância de trabalhar políticas públicas para garantir uma residência segura para a população de Brasileia. “Esse é um grande sonho. Fiz esse pedido ao governador Gladson Cameli, onde ele colocou todo estado a disposição, este é o momento de dar as mãos e nos unirmos para ajudar as famílias a reconstruírem suas vidas, em local digno e seguro. Nós enquanto Prefeitura estamos empenhados juntamente com o Governo do Estado, para realizar o sonho dessas famílias. Quero agradecer a mão amiga dos governos Federal e Estadual”, concluiu.

O Secretário de Estado, juntamente com a equipe de Planejamento da prefeitura de Brasileia, visitaram duas possíveis áreas para construção de unidades habitacionais. “O Governador determinou que viéssemos aqui, para colocar toda a estrutura do estado à disposição do município para construção dessas unidades populares ” disse o secretário.