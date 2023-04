Prefeitura no Acre abre mais de 200 vagas para professor e outros cargos da Educação

A prefeitura de Santa Rosa do Purus instituiu nesta sexta-feira (31) um processo seletivo simplificado para vagas de formação e cadastro reserva de contratação emergencial e temporária para a Secretaria Municipal de Educação.

As vagas são para preencher as necessidades da Rede Municipal de Ensino para educação infantil na zona rural, ensino fundamental de 1º ao 5º ano (indígena e não indígena), ensino fundamental de 6º ao 9º ano urbano e rural (indígena e não indígena).

Além disso, também para mediador, assistente educacional, nutricionista e Ensino Fundamental – modalidade de EJA, a fim de que sejam preservados o interesse, o direito dos cidadãos e o compromisso com a comunidade do município.

Estão abertas 214 vagas para ocupar o quadro de servidores do município. O processo seletivo será constituído de prova escrita para a zona rural, constituída de 20 questões objetivas. Para Zona Urbana será apenas análise de currículo e entrevista.

As inscrições do processo seletivo zona urbana são no período de 03, 04 e 05 de abril, no prédio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), das 7h às 11h e das 13h às 17h. Da zona rural, ocorrerá no dia 10 de abril de 2023, em cada comunidade indígena e não indígena, das 7h às 11h.

Os candidatos no ato da inscrição deverão ter em mãos seus documentos de identificação, documentos originais com foto, ou seja, RG, CNH ou CTPS.

A prova escrita na zona rural será realizada no dia 13 de abril de 2023, em 03 polos, escola Nova Aliança (Aldeia Nova Aliança), pólo II, escola (Aldeia Porto Rico), pólo III, escola Damião Catoré (Aldeia Maronawá), com duração de 04h, início às 7h e término às 11h. Da Entrevista da Zona Urbana, será realizada nos dias 13 e 14 de abril de 2023, no prédio da Secretaria Municipal de Educação das 7h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

A remuneração varia de acordo com o nível de escolaridade entre R$1.300 à R$2.500,00. Ademais, toda informação consta no presente Edital Nº 01/2023 e os candidatos que participarão do certame precisam se certificar de todas as informações.