Prefeitura promove ação solidária de Páscoa para as crianças no Parque de Exposição

Para esta Páscoa de 2023, a Prefeitura de Rio Branco promove uma ação em benefício das crianças que foram atingidas pela alagação do Rio Acre e do igarapés, e que agora estão no abrigo provisório no Parque de Exposições.

A ação é chamada de “Páscoa Solidária 2023” e seu intuito é reunir donativos de chocolates para animar o feriado dessas crianças em condição de vulnerabilidade. “Doe chocolate e faça a alegria das crianças desabrigadas que estão no Parque de Exposições”, informa o post da prefeitura.

- Publicidade-

Os donativos podem ser entregues na Paris Dakar, nesta quinta-feira e no sábado, ou no Parque de Exposições, no box da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), na quinta-feira, sexta-feira e também no sábado. “É hora de sermos solidários”, enfatiza a publicação da prefeitura.