Presos no Acre precisam de tratamento dentário urgente, aponta levantamento do MPAC

Mais de 80 por cento da população carcerária do Acre, estimada em mais de 9 mil pessoas, entre presos condenados e provisórios, cuja grande maioria está no sistema prisional de Rio Branco, precisa urgentemente de tratamento dentário.

Presos de ambos os sexos têm sérios problemas de saúde bucal e precisam de reparos de obturações e, nos casos mais severos, de extração de dentes.

As informações fazem parte de um levantamento executado pela Vara das Execuções Penais do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), sob a coordenação do promotor de Justiça Tales Tranini.

O promotor oficiou o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), para a adoção de providências urgentes, com a realização de mutirões de atendimentos dentários nos presídios, principalmente na Capital Rio Branco.

“Não estaremos fazendo nenhum favor aos reeducandos. A integridade da saúde dos custodiados, mental, física e bucal, é uma obrigação do Estado”, disse o promotor de Justiça. O Estado ainda não se manifestou quanto ao problema apontado por Tales Tranini.