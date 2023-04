Preta Gil posa poderosa e celebra liberação para tomar sol: “Delícia sentir esse quentinho”

Preta Gil está cheia de motivos para comemorar nesta segunda-feira (24.04). A cantora contou no último domingo (23.04) que está em uma nova fase de seu tratamento contra um câncer no intestino, e não fará mais a quimioterapia e avançará com a radioterapia.

Na tarde de hoje, Preta teve mais um motivo para comemorar sua evolução no tratamento – a cantora foi liberada pelo seu médico para tomar sol, e para celebrar junto de seus fãs e seguidores, a artista publicou uma foto poderosa de biquíni com o sol sob seu rosto. Nos stories, ela apareceu aproveitando o sol, mas protegida com chapéu e protetor solar.

No registro compartilhado em sua conta no Instagram, a cantora aparece usando um biquíni vermelho tomara que caia e calcinha hot pant, uma linda saída de praia verde e branca e óculos escuros. “Depois de 4 meses, fui liberada para tomar sol, já que não estou fazendo quimioterapia há mais de 1 mês! Foi uma delícia sentir esse quentinho outra vez!!! Viva a vida!!!”, escreveu na legenda. David Brasil, Juliana Paiva, Gominho e Ana Paula Renault deixaram comentários de apoio para a cantora.