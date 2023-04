Preta Gil recebe mais de 55 mil comentários após se pronunciar sobre separação; famosos apoiam

O desabafo de Preta Gil na noite da última terça-feira, 18/4, rendeu uma enxurrada de comentários em sua postagem na rede social. Até agora, o post teve mais de 637 mil curtidas e 55 mil comentários (até o fechamento dessa matéria) e a expectativa é que aumente cada vez mais.

A onda de apoio veio após Preta desabafar na rede social sobre os rumores de separação de Rodrigo Godoy, após um vídeo de flagra do personal trainer com uma mulher ser revelado pelo jornalista Leo Dias. Confira o desabafo completo aqui!

Famosos e fãs encheram os comentários da publicação com mensagens de amor para a cantora, que enfrenta um adenocarcinoma, câncer no intestino, desde janeiro deste ano. No domingo, 16/4, ela compartilhou um vídeo na rede social revelando um grande susto que passou: um choque séptico em meio ao tratamento.