PRF apreende mais de 10 kg de cocaína em abordagem na estrada de Senador Guiomard

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira, 14, por volta das 15:20 apreenderam mais de 10 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, distribuídos em 10 tabletes, na BR 317, na altura do km 96 no município de Senador Guiomard (AC).

Durante a abordagem, os policiais perceberam muito nervosismo do condutor do automóvel, além de histórias desconexas sobre os motivos de sua viagem. Diante do fato e após verificações, foi constatado que, escondidos no interior da estrutura do pneu sobressalente do veículo, havia aproximadamente 10,14 kg, distribuídos em 10 tabletes.

A conduta foi enquadrada em tráfico de drogas e uma pessoa foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, juntamente com todos os seus pertences e com o material ilícito apreendido, para continuidade dos demais procedimentos legais cabíveis.