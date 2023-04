PRF apreende quase 30KG de pasta base de cocaína no interior do Acre

Durante uma ronda feita na Br-364, na manhã desta sexta-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo no Km 158, no município de Bujari, interior do Acre, e identificou que em um compartimento oculto do carro estava escondido 28 kg de pasta base de cocaína, envolvidas em 27 tabletes.

Na abordagem, a equipe da PRF identificou que os passageiros apresentaram nervosismo, além de darem respostas contraditórias durante a fiscalização.

Os acusados foram enquadrados no crime de tráfego de drogas e duas pessoas foram detidas. As drogas e o veículo foram apreendidos.