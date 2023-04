Processo seletivo da Saneacre oferece quase 30 vagas para Sena; confira

O Governo do Estado, por meio do Saneacre, lançou nesta semana o processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais em diversas áreas. As inscrições começam nesta sexta-feira (28) e se estendem até o dia 25 de maio.

Para a cidade de Sena Madureira estão sendo disponibilizadas 28 vagas, sendo 24 para a ampla concorrência e 4 para pessoas com deficiência (PCD). As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Encanador: 04 vagas para a ampla concorrência e 01 vaga para PCD

Encarregado: 2 vagas

Leiturista: 4 vagas

Manobrista: 4 vagas para a ampla concorrência e 01 vaga para PCD

Motorista: 01 vaga

Operador de Estação de Tratamento de Água: 4 vagas para a ampla concorrência e 01 vaga para PCD

Operador de Estação Elevatória: 4 vagas para a ampla concorrência e 01 vaga para PCD

Importante ressaltar que em todos esses cargos a exigência é que o candidato tenha o ensino fundamental. Já em relação ao nível médio, existe apenas 01 vaga disponível para Laboratorista.

Os candidatos serão selecionados através de prova de títulos e entrevista.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico: CLIQUE AQUI.