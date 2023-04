Professor da Ufac é classificado como um dos melhores cientistas do Brasil

O professor do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Universidade Federal do Acre (Ufac), Marcos Silveira, 56 anos, se tornou destaque após ocupar a 52ª posição nacional do ranking anual de melhores cientistas do site Research.com.

A classificação é para a categoria Ecologia e Evolução. O cientista é o representante acreano entre os 96 brasileiros no ranking. A nível mundial, ele ocupa a posição 3.545.

Com 11.819 citações e 80 publicações, é a segunda vez que Marcos Silveira é destaque no ranking, ele é o único professor da Ufac a alcançar a posição. Os dados foram coletados em dezembro de 2022.

A metodologia para classificação de cientistas é baseada em fontes de dados confiáveis, contabilizando a quantidade de citações e publicações para elaborar o ranking no Research.com.

Suas principais áreas de investigação incluem Ecologia, Floresta Amazônica, Biomassa, Economia do Bem-Estar e Biodiversidade. Além de pesquisas na Amazônia, Floresta Tropical, Ecossistema, Riqueza de espécies e Trópicos, ambos encontrados em Ecologia.

Os trabalhos mais citados de Marcos Silveira são: