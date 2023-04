Programa Saúde na Escola em Brasiléia contempla alunos com entrega de kits odontológicos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio das Secretarias de Saúde e Educação realizou mais uma ação educativa do Programa Saúde na Escola (PSE), na manhã desta quarta-feira (26).

A atividade aconteceu nas escolas Manoel Fontenele de Castro e Os Pastorinhos, em Brasiléia, com a presença de equipes da área de saúde e educação municipal.

Na última terça-feira a ação aconteceu na Escola municipal Rui Lino.

A equipe é composta por multiprofissionais das Unidades de Saúde e da secretaria municipal de educação, que levam palestras, distribuição de kits odontológicos, acompanhamento antropométrico às crianças, verificação e atualização do cartão vacinal, dentre outras atividades desenvolvidas pela equipe da gestão municipal.

De acordo com o odontólogo Antônio Tabosa, as crianças são bem receptivas em aprender as orientações repassadas pelos profissionais. “O Programa Saúde na escola traz a orientação para as crianças de modo geral, o que elas precisam fazer no dia-a-dia, quantas vezes precisam escovar os dentes, e isso faz com que se previnam contra a cárie dental, que afeta muitas crianças e adultos também, é uma oportunidade de orientar essas crianças para o futuro delas e para se proteger”, afirmou.