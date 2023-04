PS Plus Extra de abril terá Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal e mais

A PS Plus Extra e Deluxe vai adicionar em abril novos títulos para assinantes, que poderão ser jogados em PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). Entre os destaques estão os games Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal e Sackboy: A Big Adventure, que está disponível também como adição permanente à biblioteca no plano Essencial. Os jogos serão liberados a partir do dia 18 de abril e incluem ainda o radical Riders Republic, o assombroso The Evil Within e mais. Veja, a seguir, tudo o que chega e mais detalhes sobre.

Kena: Bridge of Spirits – PS4, PS5

Neste charmoso jogo de ação e aventura, usuários controlam a jovem Kena, uma guia espiritual que descobre um vilarejo amaldiçoado. Durante o caminho, ela precisará reunir criaturinhas chamadas “Rots”, que são responsáveis pela decomposição de elementos mortos ou apodrecidos, para retornar seu mundo à ordem natural das coisas. Assim, ao longo da gameplay, será preciso guiar os Rots para resolver quebra-cabeças e enfrentar inimigos tomados pela corrupção.

Doom Eternal- PS4, PS5

A sequência do game de 2016 mantém a mesma jogabilidade acelerada ao trazer a última esperança da humanidade, Doom Slayer, para enfrentar demônios que invadiram a Terra. O game de tiro em primeira pessoa roda a uma taxa de quadros a 60 fps e favorece a velocidade nos combates, que contam com diversos tipos de armas. Ao enfraquecer um inimigo, o jogador também pode execuá-los com uma violenta Glory Kill para obter itens de bônus.

Doom Eternal traz ação intensa contra demônios do inferno a uma taxa de quadros de 60 FPS — Foto: Reprodução/Steam

Riders Republic – PS4, PS5

O game de esportes radicais da Ubisoft permite explorar um grande mundo virtual em cima de bicicletas, esquis, pranchas de snowboard, wingsuits e outros. Sozinhos ou com amigos em multiplayer online, usuários podem conhecer parques nacionais famosos dos Estados Unidos, como Bryce Canyon, Yosemite Valley e Mammoth Mountain, e realizar manobras que desafiam a gravidade.

Riders Republic permite explorar belas paisagens sozinho ou com amigos usando várias formas de locomoção — Foto: Divulgação/PlayStation

O FPS Wolfenstein: The New Order, já disponível na PS Plus Extra e Deluxe, reimaginou a clássica série da ID Software em um mundo alternativo. Nele, os nazistas venceram a 2ª Guerra Mundial e cabia ao capitão William “B.J.” Blazkowicz liderar uma revolução para derrotá-los. Agora, novos capítulos dessa história chegam com a sequência Wolfenstein 2: The New Colossus, que dá prosseguimento à busca de B.J. por membros para seu grupo rebelde.

Wolfenstein 2: The New Colossus coloca jogadores para liderar a resistência contra os nazistas em uma realidade paralela — Foto: Divulgação/Bethesda

Slay the Spire – PS4

Enfrente uma torre de andares infinitamente aleatórios em Slay the Spire, jogo de RPG com elementos Rogue e coleção de cartas. A cada tentativa de subir a torre, será possível escolher um dos diferentes personagens e enfrentar monstros que oferecerão cartas para seu baralho.

Em sua empreitada, o jogador precisará escolher quais cartas manter e como usá-las em combates em turnos, de forma a aumentar sua chance de sobrevivência e vitória. Como de costume em jogos Rogue, ser derrotado e tentar várias vezes é algo que faz parte da experiência geral.

Slay the Spire traz um misto de elementos Rogue, baralho de cartas e mais em um jogo viciante — Foto: Reprodução/Steam

Monster Boy and the Cursed Kingdom – PS4, PS5

Criado pelo designer Ryuichi Nishizawa, o game Monster Boy é uma espécie de sucessor da clássica série Wonder Boy — que, no Brasil, é conhecida como Mônica no Castelo do Dragão. Neste novo jogo de ação e aventura, jogadores controlam um cavaleiro que precisa impedir seu tio de usar magia para transformar pessoas do mundo em animais. No entanto, ele mesmo é transformado em um porco no começo do game e precisará dominar outras formas, como habilidades e características próprias, para voltar ao normal e salvar seu mundo.

Monster Boy and the Cursed Kingdom traz uma aventura nos mesmos moldes da clássica série Wonder Boy (Mônica no Castelo do Dragão no Brasil) — Foto: Reprodução/Steam

The Evil Within- PS4

Desenvolvido pelo mesmo game designer de Resident Evil 4, Shinji Mikami, The Evil Within é um jogo de terror e ação em terceira pessoa. Nele, o detetive Sebastian Castellanos se depara com um assassino sobrenatural e se lança em uma jornada que beira a insanidade para capturá-lo.

Diferentemente de RE4, o combate do título é voltado para a sobrevivência e o protagonista não tem tanta munição para enfrentar inimigos. Entre eles está o terrível The Keeper, uma criatura com um cofre na cabeça e um pesado martelo na mão.

The Evil Within é um game de terror e ação do criador de Resident Evil 4 que leva um detetive à beira da insanidade — Foto: Reprodução/Steam

Bassmaster Fishing – PS4, PS5

Para fãs de pescaria, o novo game da série Bassmaster Fishing traz competições que desafiam jogadores a obterem os maiores peixes possíveis. Assim, usuários podem utilizar até 10 pescadores profissionais em 8 localidades diferentes ou usar seu próprio pescador para avançar em sua carreira B.A.S.S., conquistando competições e ganhando patrocinadores. O game ainda conta com multiplayer, placar de líderes mundial e desafios sazonais.

Bassmaster Fishing traz pescaria competitiva para fãs do esporte com profissionais e competições licenciadas — Foto: Reprodução/Steam

Paradise Killer – PS4, PS5

Nesse título da Kaizen Game Works, jogadores precisam descobrir quem está por trás do assassinato de entidades que tentavam criar uma sociedade utópica em “Paradise Island”. Assim, no papel da criatura Lady Love Dies, que teve banimento revogado, jogadores deverão investigar a ilha e procurar por pistas para desvendar o mistério.

Em Paradise Killer jogadores precisam descobrir quem foi o responsável por matar criaturas que planejavam construir uma sociedade utópica — Foto: Reprodução/Steam

Sackboy: A Big Adventure – PS4, PS5

A mais nova aventura de Sackboy deixa de lado os sistemas de criação da série LittleBigPlanet para focar apenas nos elementos de plataforma. Quando o vilão Vex ameaça o Artemundo, cabe ao pequeno boneco de pano procurar uma forma de enfrentá-lo ao realizar a lenda do lendário Cavaleiro Tricotado. O game traz jogabilidade 3D semelhante a de Super Mario 3D World, inclusive com o mesmo suporte para até 4 jogadores em multiplayer.

Sackboy: A Big Adventure traz uma aventura de plataforma multiplayer com o pequeno bonequinho tricotado — Foto: Reprodução/Steam

PS Plus Extra: Lista completa

Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

Doom Eternal | PS4, PS5

Riders Republic | PS4, PS5

Wolfenstein 2: The New Colossus | PS4

Wolfenstein: The Old Blood | PS4

Slay the Spire | PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

The Evil Within | PS4

Bassmaster Fishing | PS4, PS5

Paradise Killer | PS4, PS5

Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

PS Plus Deluxe

Para assinantes do nível PS Plus Deluxe, estarão disponíveis também todos os games clássicos da saga Doom em suas versões para PS4. Jogadores também terão acesso à remasterização de Dishonored: Definitive Edition , game de ação em primeira pessoa com elementos furtivos e poderes sobrenaturais. Veja a lista de todos os títulos liberados:

Dishonored: Definitive Edition

Doom

Doom 2

Doom 3

Doom 64

Jogos saindo da PS Plus em maio

Alguns títulos da PS Plus Extra e Deluxe sairão do serviço em 15 de maio, entre eles o aclamado Marvel’s Spider-Man, Resident Evil e NBA 2K Playgrounds 2. Vale lembrar que a aventura do Homem-Aranha está disponível em versão Remasterizada no PlayStation 5 (PS5) ao adquirir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, ou realizar upgrade de sua versão do PS4.

Marvel’s Spider-Man será retirado da PS Plus Extra e Deluxe em 15 de maio, mas pode ser adquirido em versão remasterizada no PS5 — Foto: Reprodução/Steam

Marvel’s Spider-Man

Resident Evil

NBA 2K Playgrounds 2